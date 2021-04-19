К экологическому двухмесячнику в Орловской области привлекут 140 тысяч человек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

1 апреля в Орловской области стартовал экологический двухмесячник. Коммунальщики, общественники и эко-активисты уже приступили к весенней уборке парков, скверов и других общественных территорий.

По данным пресс-службы Правительства Орловской области, планируется, что в экологическом двухмесячнике примут участие около 140 тысяч человек. К очистке и благоустройству территорий привлекут порядка 5 тысяч трудовых коллективов, школьников и студентов.

Масштабная уборка стартует 24 апреля. На этот день запланирован субботник в Орле и районах области.

- Особое внимание в рамках акции будет уделено очистке городских лесов и лесопарковых зон, территорий, прилегающих к автомагистралям и благоустройству воинских захоронений, - сообщает Правительство Орловской области.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39