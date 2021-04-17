Отопительный сезон в Орле продолжится

Отопительный сезон в Орле пока что продолжится Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле отопительный сезоне пока что не закончится. Впереди похолодание, батареи в квартирах останутся теплыми.

Об этом 16 апреля сообщил мэр Орла Юрий Парахин на своей официальной страничке в инстаграме. Глава города устроил голосование среди орловцев о том, стоит ли отключать отопление или пока что нет. С небольшим отрывом горожане проголосовали за сохранение тепла в квартирах.

- Мнения разделились приблизительно поровну: 814 человек за то, чтобы прекратили подачу теплоносителя, 897 человек – против. Впереди снижение температуры, затяжные дожди. Поэтому мы прислушались к большинству и пока не планируем завершать отопительный сезон. Когда определимся с датой, сообщу, - написал Юрий Парахин.