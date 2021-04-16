Орловец на «Ладе» наехал на росгвардейца и протащил его на капоте пять метров Фото: Архив "КП"

В четверг, 15 апреля, на одной из заправок в Северном районе Орла 24-летний водитель «Лады Гранта» совершил наезд на сотрудника Росгвардии и потом протащил его на капоте около пяти метров.

В результате росгвардеец получил телесные повреждения – сильный ушиб правой руки. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, ЧП случилось после того, как сотрудник Росгвардии попытался пресечь противоправные действия злоумышленника.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

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