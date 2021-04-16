На улице Ленина в Орле планируют сделать разметку для велосипедистов

Улицу Ленина в Орле ждет очередное преображение. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 16 апреля, администрация Орла озвучила планы по очередному преображению пешеходной улице Ленина. К ней у горожан уже пять лет немало нареканий. Появились они после масштабной реконструкции 2016 года.

Теперь Управление градостроительства и МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» решили пересмотреть ряд составляющих образа улицы Ленина. Изменения ждет внешний облик клумб.

- В ближайших планах — реставрация облицовки и декорирование клумб. Сейчас мы готовим дизайн-проект, предполагая обновление их цветовой гаммы и фактурного ритма. Все элементы приведем к общему стилю, - сообщил Владимир Плотников, начальник управления градостроительства администрации Орла.

В этом году поверх клумб планируют установить покрытия из дерева, которые будут служить лавочками и одновременно арт-объектами.

- У нас уже есть виденье по поводу их декорирования: деревянные настилы украсят рисунки. Уверен, что эти небольшие изменения придадут новый колорит улице, —пояснил Владимир Плотников.

Однако глобальное преображение и капитальный ремонт пройдут в 2022 году. В этот период на улице Ленина городские власти наметили модернизацию ливневых канализаций, нанесение разметки для велосипедистов и укращение улицы декоративными кашпо с цветами.

Городская администрация предлагает орловцам принять участие в разработке концепции для главной улицы города. Своими предложениями можно поделиться до 15 мая. Они принимаются на почту arh_orel@mail.ru или plotnikov-vv@orel-adm.ru.

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