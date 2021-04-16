В Орловской области за первый квартал 2021 года сделали 38 процедур ЭКО Фото: Архив "КП"

С 2017 по 2020 годы Орловской области с помощью процедуры ЭКО на свет появились 279 малышей. В первом квартале 2021 года родились еще 10 детей. Об этом рассказала на своей странице в соцсетях руководитель Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.

В 2018 году процедуру ЭКО прошли 253 орловчанки, в 2019 году – 279 и в 2020 году – 289 женщины. В первом квартале 2021 года выполнено 38 процедур ЭКО, после которых 16 женщин встали на учет по беременности.

- В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области» организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, - сообщила Ирина Гаврилина.

В мае 2021 года на базе перинатального центра НКМЦ имени З.И. Круглой откроется центр вспомогательных репродуктивных технологий.

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