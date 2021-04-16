В Орле появятся аллея Металлургов и сквер Орловцев-тружеников Кузбасса Фото: Архив "КП"

15 апреля в Орле одобрили название для двух городских территорий в Северном и Советском районах города. Теперь в облцентре появится аллея Металлургов и сквер Орловцев-тружеников Кузбасса. Соответствующее решение приняла городская комиссия по наименованию и переименованию улиц.

Название «Аллея Металлургов» получит территория возле памятника «Алеша» между Московским шоссе и Раздольной улицей.

Схема расположения Аллеи металлургов в Орле

Название «Сквер Орловцев-тружеников Кузбасса» хотят дать ранее безымянной общественной территории на пересечении улиц Новикова и Тургенева. В будущем ее хотят благоустроить.

Схема расположения Сквера Орловцев-тружеников Кузбасса в Орле

- Каждое из этих пространств имеет свое «народное» название, комиссия лишь придает им юридический статус. Окончательное решение о присуждении территориям этих наименований будет принято на ближайшем заседании Орловского горсовета, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Кроме того, комиссия приняла решение установить мемориальную доску на доме №17 по улице Приборостроительной. Здесь жил основатель «Школы жилищного просвещения» Рафаил Исламгазин, умерший в 2020 году.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39