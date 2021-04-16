В Ливнах из-за сильного пожара эвакуировали 17 человек Фото: Архив "КП"

В четверг, 15 апреля, в Ливнах в трехэтажном доме на улице Фрунзе произошло возгорание. Огонь охватил квартиру на первом этаже.

ЧП произошло в районе четырех часов дня. Из-за сильного задымления пожарным пришлось эвакуировать жильцов соседних квартир.

- Газодымозащитниками 7-ой СПЧ из квартир были эвакуированы 17 человек. В квартире на первом этаже было ликвидировано возгорание одной из комнат. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия.

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