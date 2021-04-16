Мценскую ЦРБ в Орловской области капитально отремонтируют в 2022 году. Фото: https://mcrb.org Фото: Архив "КП"

В Орловской области на 2022 год запланирован капитальный ремонт Мценской районной больницы. Накануне, 15 апреля, об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал руководитель регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин.

По словам главы облздрава, в 2021 году начнется разработка проектно-сметной документации. Ремонт ждет больницу через год. Пока же пройдет ремонт кровли стационара Мценской ЦРБ и детской поликлиники.

Также в планах региональных властей капитальный ремонт взрослой поликлиники №2 города Орла и взрослой поликлиники Ливенской ЦРБ.

- Запланированы мероприятия по трем основным направлениям: строительство и ремонт медицинских учреждений, закупка автотранспорта, замена и дооснащение медицинского оборудования, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Ивана Залогина.

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