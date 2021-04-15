Свежую разметку начали наносить на дороги Орла

На дорогах Орла начали обновлять разметку

В Орле началась работа по обновлению дорожной разметки. Прорисуют не только осевые линии, но и "зебры".

Сегодня бригады размечают пешеходные переходы в центре города, в районе улицы Салтыкова-Щедрина. "Зебры" прорисовывают термопластиком. Размечать проезжую часть будут в ночь, 15 апреля эта работа по планам пройдет на улице Комсомольской и Кромском шоссе.

- Всего предстоит разметить 116 объектов улично-дорожной сети. К началу лета планируется нанести 37 037 кв.м, в том числе 22 266 кв.м осевых линий, - сообщает пресс-служба администрации Орла.