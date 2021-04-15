В Парке Победы Орла высадят липы
Фото: Архив "КП"
24 апреля Орел присоединится к Всероссийской акции «Сад Памяти». 80 саженцев лип высадят в Парке Победы. Продолжится акция в День Последнего звонка, присоединится к ней смогут выпускники 2021 года.
- В прошлом году «Сад памяти» в Орле заложили на набережной Дубровинского. Там в честь погибших в годы Великой Отечественной войны здесь высадили 50 лип, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.
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