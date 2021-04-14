В Орловской области для подростков организовали рабочие места на лето

В Орловской области для подростков организовали рабочие места на летнее время. 2700 юных жителей региона смогут устроиться в стройотряды.

Об этом сообщила Ирина Гаврилина, руководитель социального департамента области. В стройотряды смогут попасть орловцы возрастом от 14 до 17 лет, им обещают зарплату не ниже уровня МРОТ (12 792 рубля). Кроме того, предусмотрена выплата от службы занятости в дополнение к зарплате работодателя.

- Для трудоустройства подростку необходимо обратиться в ближайший к месту жительства центр занятости населения независимо от места прописки. При посещении центра занятости необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий его, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.