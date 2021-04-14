На улице Зеленина в Орле продолжают закладывать фундамент школы. Фото: пресс-служба администрации города Фото: Архив "КП"

В Зареченском микрорайоне Орла на улице Зеленина продолжают закладывать фундамент школы на 1 225 учеников. Сейчас строительные работы идут на площади в 4,5 га.

На объекте работают 82 рабочих и 8 единиц спецтехники - больше 10 бригад.

- За прошлую неделю была возведена дополнительная часть каркаса здания. В ближайшее время продолжатся работы по армированию и бетонирование ростверков, вбиванию и выравниванию свай, — сообщил Дмитрий Кузнецов, и.о. руководителя УКС Орла.

Строительство школы планируют завершить к концу ноября 2022 года.

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