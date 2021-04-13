В Орле в машинах скорой помощи появилась кнопка вызова росгвардии

В орловских машинах скорой помощи появилась тревожная кнопка Фото: Архив "КП"

В орловских машинах скорой помощи появилась тревожная кнопка. По сигналу, поданному бригадой, на помощь медикам прибудут силовики.

Возможность передать сигнал тревоги появилась в рамках пилотного проекта оснащения социально значимого транспорта средствами централизованной охраны. Росгвардия заключила соглашение с областной станцией скорой помощи. Кареты скорой охраняются силовиками круглосуточно.

- В случае получения тревожного сигнала сотрудники росгвардии обязаны с максимальной оперативностью прибыть к месту нахождения охраняемого транспортного средства. Координаты автомобиля фиксируются с помощью спутниковой связи. Поводом для вызова наряда могут стать угроза личной безопасности, ДТП и прочие чрезвычайные происшествия, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления росгвардии по Орловской области.