В Орловской области 6878 многодетных семей получают социальные выплаты Фото: Архив "КП"

В Орловской области 6878 многодетных семей получают социальные выплаты. За первый квартал 2021 года им было выплачено более 85 миллионов рублей.

По данным Департамента соцзащиты Орловской области, материнский капитал в размере 134 444 рубля за первые три месяца года получили 92 многодетные семьи.

Кроме того, семьям с тремя и более детьми выплачиваются единовременное пособие (21 635,86 рублей и 28847,80 рублей), ежемесячное пособие (504,83 рубля) и ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ (индивидуально).

Также многодетные семьи имеют право на единовременное пособие к началу учебного года (677,18 рублей на каждого ребенка) и ежемесячную выплату к пенсии многодетным матерям (4275,11 рублей).

- Семьи с тремя и более детьми, рожденными после 1 января 2019 года, могу воспользоваться госпрограммой, которая может полностью или частично списать ипотеку на сумму до 450 000 рублей, - сообщает Департамент соцзащиты Орловской области.

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