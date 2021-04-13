В Орловской области от коронавируса лечат 40 детей
Фото: Архив "КП"
Накануне, 12 апреля, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел еженедельный прямой эфир в соцсетях. В центре внимания по-прежнему коронавирус.
По озвученной главой региона информации, за прошлую неделю заболело коронавирусом 414 человек, выздоровело 520 орловцев и умерло девять.
Детей среди заболевших не много. В настоящее время в Орловской области 4 ребенка проходят лечение от коронавируса в стационаре и еще 36 детей лечатся на дому.
Среди школьников заболевание выявлено у 20 человек, среди воспитанников детских садов болеют три ребенка.
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