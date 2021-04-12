Под Орлом инспекторы ДПС помогли автоледи в стрессовой ситуации Фото: Архив "КП"

На минувшей неделе в Орловском районе инспекторы ДПС помогли автоледи справиться с стрессовой ситуацией на дороге. Девушка спешила на работу, когда у ее машины спустило колесо.

Добравшись до обочины, автоледи оказалась наедине со своей бедой. Она не смогла справиться с заменой колеса. Проезжающие мимо автомобилисты остались к ситуации равнодушными.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, в этот момент отчаявшуюся девушку заметили сотрудники ДПС - старший инспектор Андрей Колесников и его коллега инспектор Григорий Рыжкин. Они пришли ей на помощь, заменили колесо и пожелали хорошего пути.

Орловчанка вскоре разместила в одном из пабликов в соцсетях пост с благодарностью к настоящим мужчинам.

- Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ДПС, которые оказали мне неоценимую помощь в сложной ситуации, произошедшей сегодня утром по дороге на работу! Они заменили мне поврежденное колесо на машине, в результате чего я своевременно оказалась на своем рабочем месте! Спасибо… побольше бы таких людей! – написала девушка.

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