За три для орловские спасатели обезвредили 13 боеприпасов времен ВОВ Фото: Архив "КП"

С 9 по 11 апреля в Орловской области спасатели-взрывники изъяли и обезвредили четыре артснаряда, семь мин и две гранаты времен Великой Отечественной войны.

Опасные находки обнаружили на территории деревень Федоровка Свердловского района, Первый воин Мценского района и Ливенском районе.

- Будьте осторожны при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный. Не подходите к нему близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету. - немедленно сообщите о находке в полицию, затем дождитесь прибытия оперативных служб, - рекомендует пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

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