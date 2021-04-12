В Орле ссора сожителей закончилась поножовщиной и смертью Фото: Архив "КП"

В Советском районе Орла домашняя ссора сожителей закончилась трагедией. Словесная перебранка молодой пары закончилась поножовщиной и смертью. От удара ножом в шею скончался 34-летний мужчина.

Следователи и оперативники в кротчайшие сроки установили личность подозреваемой в убийстве. Ей оказалась 30-летняя жительница Орла. Девушка созналась в содеянном и рассказала, как нанесла возлюбленному смертельную рану.

В настоящее время она задержана. Рассматривается вопрос об избрании девушке меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

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