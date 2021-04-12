Орловские родители все реже называют сыновей Юриями Фото: Архив "КП"

Сегодня, 12 апреля, в России отмечают День космонавтики. Ровно 60 лет назад в советский космонавт Юрий Гагарин совершил в этот день первый полет человека космос.

Открытие космической эры наложило свой отпечаток и на Орловскую область. В 1961-1962 годах в нашем регионе, также как и по всему Советскому союзу, прошел настоящий бум. Многие родители называли своих новорожденных сыновей в честь легендарного космонавта Юриями.

По данным ЗАГСа Орловской области, 1961 году в городе Орле имя Юрий было дано 164 мальчикам, а в 1962 году еще больше малышей - 183 получили популярное имя.

- 1961 год было зарегистрировано рождение 2833 малышей, из них имя Юрий получили 164 ребенка, что составляет 5 % от общего числа, - сообщают специалисты ЗАГСа Орловской области.

Однако с каждым новым десятилетием имя Юрий становилось все менее популярным. В 1970 год так назвали 3% новорожденных мальчиков, в 1980 году - 1,5%, в 1990 год - 0.8%, в 2020 год - 0,06%.

С начала 2021 года территориальным отделом ЗАГС города Орла и Орловского зарегистрировано рождение пока только одного малыша с именем Юрий.

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