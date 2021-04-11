В Орле благоустройство парка Победы завершится в августе 2021 года

В Парке Победы в Орле готовятся к строительству фуд-корта, детской и спортивных площадок. Скриншот видео vk.com/klychkov_andrey_official

Сегодня, 11 апреля, губернатор Андрей Клычков рассказал, как обстоит ситуация с благоустройством парка Победы в Орле. Напомним, работы начались здесь осенью прошлого года.

По словам главы региона, подрядчик набрал хороший рабочий темп и в августе 2021 года объект должен быть сдан. В конце лета орловцы смогут сами оценить, как изменился парк.

Пока же на его территории работают 80 человек и более десяти единиц техники. Рабочие уже завершили санитарную очистку парка от сухостоя и готовят основания под детскую площадку с оборудованием, зону фуд-корта, баскетбольную, волейбольную и тренажерную площадки.

- Также ведется прокладка кабелей, установка опор освещения, устройство лестниц и систем видеонаблюдения, - сообщил Андрей Клычков.