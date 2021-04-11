В Болховском районе отремонтируют 8 километров дорог на 20 миллионов рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области началась активная подготовка к старту нового сезона работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Один из плановых объектов ремонта – дороги в Болхове и сельских поселениях Болховского района.

В 2021 году здесь должны отремонтировать в общей сложности 8 километров дорожного покрытия. Израсходовать на это планируют более 20 млн рублей.

Для ремонта четырех дорог в Болхове уже нашелся подрядчик – индивидуальный предприниматель. За 14,7 млн рублей ему предстоит защебенить и заасфальтировать часть улиц 8 Марта, 7 Ноября, Фрунзе и Маяковского.

В деревне Черногрязка планируют отремонтируют 380 метров дороги на Центральной улице. Общая сумма работ 1,3 млн рублей.

- Также защебенят участки дорог на улицах Луговой в селе Фатнево, Никольской в селе Борилово, Александровской и Садовой в селе Однолуки, Сельской в деревне Козюлькиной, Школьной в деревне Черногрязка и участок дороги в селе Никитском, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.