Туристский кластер в Орловской области получил 16 миллионов рублей. Фото: Орловский краеведческий музей

В пятницу, 9 апреля, в Орловском краеведческом музее состоялся круглый стол представителей туристической сферы. В центре внимания вопросы развития внутреннего и въездного туризма в регионе.

Как сообщил начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Орловской области Дмитрий Рябцовский, Туристский кластер, созданный в сентябре 2016 года, за все время существования получил из федерального бюджета более 16 млн рублей на поддержку проектов резидентов.

К слову, в туристский кластер Орловской области входит 129 участников – гостиницы, туристические фирмы, общепит, музеи и так далее. За четыре года они получили господдержку 25 проектов.

- Участники круглого стола детально обсудили направления, проблемы и перспективы развития туристической деятельности Орловской области, вопросы туристических брендов и маркетинговых стратегий, сохранность знаковых исторических памятников, средства по привлечению инвесторов к созданию условий для приема туристов, технологии подготовки кадров (экскурсоводов, гидов, инструкторов), - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.