В Орловской области 12 молодых артистов получат губернаторскую стипендию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области 12 молодым артистам назначили губернаторские ежемесячные стипендии на 2021-2022 год. Актеров орловских театров таким образом поощрят за участие в фестивалях и творческую активность. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков.

В списке губернаторских стипендиатов в этом году: Екатерина Автононова, Анастасия Аксиненко, Иван Беликов, Валерия Жилина, Павел Клячин, Владимир Козловский, Антон Ласкин, Елена Симонова, Артем Степанов, Валентин Тюрин, Ольга Федина и Алексей Фомин. Выплачиваться стипендия будет с 1 мая.

- В этом году возраст молодых артистов, претендующих на получение стипендий, увеличен до 35 лет. Кандидатов на получение стипендий выдвигали художественные советы театров области, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.