В Орловской области людям с инвалидностью сделают прививку от коронавируса дома

Людям с инвалидностью сделают прививку на дому Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области будет организована вакцинация инвалидов на дому. Людям с ограниченными возможностями здоровья не придется ехать в поликлинику.

Об этом сообщил глава департамента здравоохранения области Иван Залогин во время онлайн-брифинга с журналистами 9 апреля.

- В медицинских организациях есть и хладоэлементы, и термоконтейнеры, позволяющие прийти и провакцинировать эту категорию граждан на дому, - сообщил Залогина.

У медучреждений региона есть возможность транспортировать вакцину в холоде до жилья пациентов. Конкретные сроки, в которые будет организована эта работа, пока не называются. По состоянию на 9 апреля в Орловской области полностью привились от коронавируса (обоими компонентами вакцины) 30 тысяч человек.