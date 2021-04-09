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Происшествия9 апреля 2021 9:44

Житель Ливен отправится на 9 лет в тюрьму за убийство незнакомца

Ливенец напал на мужчину на улице из-за внезапной неприязни
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Ближайшие годы ливенец проведет в колонии строгого режима

Ближайшие годы ливенец проведет в колонии строгого режима

Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд вынес приговор жителю Ливен за убийство незнакомца. Напавший на 49-летнего мужчину ливенец отправится в колонию строгого режима.

Все произошло в августе 2020 года. Тогда 35-летний житель районного центра повздорил с 49-летним ранее незнакомым ему мужчиной возле палатки с шаурмой. Закончилось все тем, что он напал на своего оппонента с ножом. Раненый скончался в больнице. Нападавшего задержали, уголовное дело расследовалось по статье "Убийство".

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, - сообщили "КП" в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Криминал