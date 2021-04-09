В лесах Орловской области начинается пожароопасный период

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В Орловской области с 12 апреля начинается пожароопасный период в лесах. Соответствующий документ подписал губернатор.

Во время пожароопасного периода особое внимание профильные службы уделят контролю за безопасностью как в самих лесных массивах, так и в близлежащих населенных пунктах. В частности, в регионе в зону вероятных лесных пожаров попадает несколько детских лагерей: "Елочка" в Болховском районе, "Сосновый бор" в Дмитровске, а также "Солнечный" в Кромском районе.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, главам районов и сотрудникам МЧС поручено организовать контроль за противопожарной безопасностью.