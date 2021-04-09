В Орле экс-начальник из росгвардии отправится под суд за взятку

В Орле экс-начальник из Росгвардии предстанет перед судом Фото: Архив "КП"

В Орле под суд отправится начальник, теперь уже бывший, отдела лицензионно-разрешительной работы регионального Управления росгвардии. Статья, по которой будут судить бывшего силовика, - взяточничество.

Как установило следствие, с января 2019 года по февраль 2020 экс-росгвардеец получал деньги от директора коммерческой фирмы за покровительство. Переданные силовику средства должны были помочь откупиться от проверок, привлечения к административной ответственности и другим мерам наказания, применяемым в случае нарушений. Получил росгвардеец 16 тысяч рублей. Однако был разоблачен. На данный момент следственный комитет завершил расследование дела.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено мировому судье для рассмотрения по существу, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.