На базе Кромской больницы в Орловской области развернут обсерватор

В Орловской области обсерватор для контактировавших с коронавирусными больными развернут на базе Кромской районной больницы. Об этом стало известно сегодня, 8 апреля, на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Обсерватор разместится в инфекционном корпусе больницы. Орловцев, которые будут возвращаться в область из стран, неблагополучных по обстановке с коронавирусом, поместят сюда на карантин. В ходе заседания было отмечено, что такая мера нужна чтобы не допустить возможного распространения инфекции, в том числе и ее мутировавших штаммов.

- Инфекционный корпус Кромской районной центральной больницы соответствует предъявленным требованиям, - отметил замглавы облздрава Владимир Николаев.

До этого под обсерватор в Орловской области был переоборудован детский лагерь "Ветерок".