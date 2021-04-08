В 11 районах Орловской области отмечен рост заболеваемости коронавирусом Фото: Архив "КП"

Сегодня, 8 апреля, на заседании орловского оперштаба стало известно о росте заболеваемостью коронавирусом на 1%. За последнюю неделю количество новых случаев заражения увеличилось в 11 районах Орловской области.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечен в Мценском, Болховском, Верховском, Дмитровском, Краснозоренском, Кромском, Малоархангельском, Новосильском, Покровском, Свердловском и Хотынецком районах.

Только в двух районах Орловской области - Знаменском и Корсаковском – на не регистрировались случаи заражения коронавирусом.

- Ежедневный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения региона на 8 апреля составляет 8,15, по Российской Федерации – 5,91. Коэффициент распространения инфекции (Rt) – 1,00, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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