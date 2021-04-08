В орловских колониях и СИЗО проходит «Неделя молитвы» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 5 апреля в орловских колониях и следственных изоляторах проходит «Неделя молитвы». В течении недели, до 11 апреля, на их территории идут православные богослужения, священники исповедуют и причащают осужденных.

«Неделя молитвы» организована по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и проходит под руководством председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению епископа Красногорского Иринарха.

- «Неделя молитвы» проходит дважды в год и находит положительный отклик как у лиц, содержащихся в местах лишения свободы, так и у сотрудников учреждений исправительной системы, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Отметим, у каждого дня недели в этот период есть своя молитва: в первый день совершается молитва «О заключенных под стражу», во второй – «Об исполнении правосудия», в третий – «Об углублении заботы о жертвах преступлений», в четвертый – «Об умножении любви в семьях заключенных», в пятый – «О возвращении бывших заключенных в гражданское общество», а в шестой – «О сотрудниках уголовно-исполнительной системы». В заключительный седьмой день священники и осужденные молятся «О тюремных священнослужителях».

Богослужения уже прошли в СИЗО-1, шаховской женской колонии и колонии-поселении №3.

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