В Орловской области 6,8 млрд рублей вложат в реализацию нацпроектов

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В 2021 году в Орловской области на реализацию национальных проектов предусмотрено больше 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Большую часть из этой суммы регион получит из федерального бюджета.

Финансирование оказалось выше, чем предполагалось ранее, при этом направит области 5,7 млрд рублей. Остальные средства привлекут из бюджета региона и районов. Внушительная сумма пойдет на реализацию 44 программ, предусмотренных национальными проектами.

- По состоянию на 8 апреля контракция составляет 89%. Заключен 241 контракт из 270, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.