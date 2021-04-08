В Орле пройдет первый Всероссийский космический диктант

В Центральной библиотеке им. Пушкина в Орле пройдет Всероссийский космический диктант. Фото: ЦБС

Орел активно готовится ко Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос. Уже в это воскресенье город присоединится к акции «Всероссийский космический диктант».

Открытой площадкой, на которой все желающие смогут проверить свои знания о космосе и его исследователях, станет городская библиотека им. Пушкина. Здесь участникам акции предложат ответить на 30 вопросов.

В прямой трансляции павильона «Космонавтика и авиация» на ВДНХ вопросы диктанта зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, а также известные деятели космической отрасли.

После окончания диктанта по всей стране выберут победителей, которые быстрее всех дали наибольшее количество правильных ответов.

- Победителям вручат ценные подарки от госкорпорации «Роскосмос», - сообщает пресс-служба администрации Орла.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА АКЦИЮ?

Чтобы принять участие в диктанте, можно позвонить по телефону (4862) 59-97-20 или написать сообщение администраторам группы «Пушкинка. Орел» в ВКонтакте.

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КОГДА? ГДЕ?

11 апреля в 10.00 (начало регистрации в 9.30)

Ул. Комсомольская, 65 (остановка «Чайка»)