Дорогу на улице Фомина в Орле отремонтируют, но без тротуаров Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Весной 2021 года в Орле должен пройти ремонт улицы Фомина, ставшей основной объездной дорогой Красного моста. Она и ранее была не в лучшем состоянии, а после увеличения потока машин вовсе пришла в негодность.

В настоящее время из Дорожного фонда Орловской области на ремонт улицы Фомина выделили более семи с половиной миллионов рублей. Подрядчика должны определить 16 апреля.

После подписания контакта подрядной организации предстоит за 10 дней полностью обновить проезжую часть от улицы Пушкина до улицы 5 Августа. Однако тротуары ремонтировать пока не планируется.

- Ремонт будет производиться после 22 часов вечера, - рассказали «КП» пресс-службе администрации Орла.

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