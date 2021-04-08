Дорогу на улице Фомина в Орле отремонтируют, но без тротуаров
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Весной 2021 года в Орле должен пройти ремонт улицы Фомина, ставшей основной объездной дорогой Красного моста. Она и ранее была не в лучшем состоянии, а после увеличения потока машин вовсе пришла в негодность.
В настоящее время из Дорожного фонда Орловской области на ремонт улицы Фомина выделили более семи с половиной миллионов рублей. Подрядчика должны определить 16 апреля.
После подписания контакта подрядной организации предстоит за 10 дней полностью обновить проезжую часть от улицы Пушкина до улицы 5 Августа. Однако тротуары ремонтировать пока не планируется.
- Ремонт будет производиться после 22 часов вечера, - рассказали «КП» пресс-службе администрации Орла.
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