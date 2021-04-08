Под Орлом молодого мужчину поймали на хранении марихуаны

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области полицейские поймали на хранении наркотика молодого мужчину. Жителю Сосковского района, у которого нашли больше 100 грамм марихуаны, грозит реальный тюремный срок.

В отдел полиции поступил сигнал о том, что 31-летний мужчина может быть причастен к наркопреступлению. При проверке этой информации все подтвердилось: полицейские нашли наркотик растительного происхождения дома у подозреваемого. В дальнейшем экспертиза показала, что это марихуана весом в 108 грамм.

- Мужчина пояснил полицейским, что обнаружил несколько кустов дикорастущего наркосодержащего растения в лесополосе. Тогда он собрал его и высушил для личного употребления, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дело возбуждено по 2 части 228 статьи УК. По закону, орловцу может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Сейчас он под подпиской о невыезде.