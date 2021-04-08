Коронавирус в Орле на 8 апреля 2021: заболело еще 60 человек, 1 умер

В Орловской области за сутки коронавирусом заболело еще 60 человек Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб представил свежую статистику по распространению коронавируса в регионах России. В Орловской области за сутки, на 8 апреля 2021, заболело еще 60 человек.

Общая цифра подтвержденных случаев коронавируса среди жителей Орловской области - 32 923 человека.

Выздоровевших за минувшие сутки больше, чем заболевших: излечились и выписаны с отрицательным тестом еще 72 орловца. В общей сложности за месяцы наблюдения выздоровело 30 293 человека.

Сообщает федеральный оперштаб и о еще одном смертельном случае. В Орловской области умерло 515 пациентов, переносивших коронавирус.