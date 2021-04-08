В Орловской области проинспектируют состояние дорог Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области до 1 мая должны пройди проверку дороги регионального и межмуниципального значения. Осмотр проведет межведомственная комиссия, состоящая из специалистов профильного департамента, Госавтоинспекции, Дорожной службы и Орелгосзаказчика.

Соответствующее распоряжение 5 апреля подписал губернатор Андрей Клычков.

- Органам местного самоуправления районов и городских округов рекомендовано создать соответствующие комиссии для проведения осмотра состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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