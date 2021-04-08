В Орле осудили членов преступной группы, торговавшей телефонами через интернет Фото: Архив "КП"

В Орле приговорили к лишению свободы трех членов организованной преступной группы, торговавшей телефонами через интернет. Вместо дорогих гаджетов они отправляли покупателям брак, безделушки или совсем ничего.

На рекламных сайтах мошенники выкладывали объявления о продаже телефонов, получали на деньги на счет и затем исчезали, переставая отвечать на звонки очередного покупателя. В результате потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн рублей.

- Подсудимые признаны виновными по статье 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Им назначено наказание от 4 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере от 500 до 700 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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