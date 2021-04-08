Работу орловской доярки отметили на всероссийском уровне. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Накануне, 7 апреля, в сельском Доме культуры в деревне Городище Свердловского района состоялось значимое для селян событие. Ирину Смирнову, доярку СПК «Ленинский», отметили на всероссийском уровне.

Благодарность от Министерства сельского хозяйства РФ во время рабочего визита в район Ирине Васильевне лично передал губернатор Андрей Клычков. К поздравлениям присоединился и глава Свердловского района Виктор Рожков.

- Ирина Смирнова более 30 лет работает в СПК «Ленинский» и постоянно наращивает производство молока. Надой молока на одну корову ее группе в 2017 году составил − 5660 кг, в 2018 году – 5664 кг, в 2019 году − 5833 кг, в 2020 году – 5906 кг, что на 13% больше среднего показателя по ферме, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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