В орловской глубинке воюющих соседей пришлось мирить судебным приставам

Конфликт воюющих соседей в орловской глубинке дошел до суда Фото: Архив "КП"

В Орловской области воюющих жителей села пришлось примирять судебным приставам. Жители одного из поселков Новодеревеньковского района перегородили земельный участок, закрыв доступ к центру населенного пункта своей соседке.

У дома и участка сменился владелец, который запретил проходить рядом со своим жилищем. Участок он считал своим, а по факту относился к землям общего пользования. Из-за ограждений женщине, проживающей по соседству, приходилось в обход добираться на почту и в магазин. Конфликт дошел до суда. По решению правосудия, участок следовало освободить от заграждений и не мешать людям ходить по общей земле.

- Судебный пристав-исполнитель подробно разъяснил враждующим соседям все последствия неисполнения решения суда. Должники, услышав доводы пристава-исполнителя, поспешили разгородить занятый ими смежный участок земли общего пользования и предоставить к нему доступ соседке, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.