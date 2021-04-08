Орловцам покажут фотографии Земли из космоса

В среду, 7 апреля, в Орловской областной библиотеке им. Бунина открылась фотовыставка, приуроченная к 60-летию первого полета человека в космос. До конца месяца каждый желающий сможет увидеть земные достопримечательности с необычного ракурса – с Международной космической станции.

Более двадцати снимков, сделанных российскими космонавтами, предоставила библиотеке Госкорпорация «Роскосмос». В объективе фотокамер оказались африканские барханы, пустыня Сахара, пейзажи Австралии, российские вулканы, боливийские озера, атоллы Карибского моря и многое другое. Не обошлось и без городских пейзажей. На фотографиях Сергея Кудь-Сверчкова из Космоса запечатлен город Орел.

Экспозиция работает в фойе читального зала библиотеки им. Бунина до 30 апреля.

- Выставка открылась в рамках библиотечного межрегионального проекта «Россия – космическая держава». Участниками мероприятия стали офицеры, которые несли службу на Байконуре, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

7-30 апреля 2021

Ул. Максима Горького, 43.

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