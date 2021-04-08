В Орловской области три моста остаются затопленными паводком

Некоторые мосты реки уже освободили Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области три низководных моста остаются подтопленными вышедшими из берегов рек. При этом от нескольких переправ вода уже отступила.

Освободился от воды мост в деревне Тайное Орловского района. В этом году Ока дважды подтапливала его, жителям местных населенных пунктов приходилось давать крюк в объезд длиной в 12 километров. Скоро движение здесь возобновится.

- В связи с тем, что произошло понижение уровня воды в реке Оке, затопление моста прекратилось. В настоящее время местной администрацией проводятся работы по очистке моста, проверке его состояния и возобновлению движения по нему, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Под толщей воды все еще остаются следующие мосты: через Оку близ деревни Городище во Мценском районе, через реку Зушу рядом с селом Измайлово в Новосильском районе, а также через реку Ливенку у села Воротынск в Ливенском районе.