В Орловской области 26 семей полицейских получили служебные квартиры

26 семей полицейских получили служебные квартиры 7 апреля 2021. Фото: пресс-служба УМВД России по орловской области

Накануне, 7 апреля, в орловском Управлении МВД состоялась торжественная церемония. Семьи 26 сотрудников полиции получили ключи от служебных квартир в ведомственном доме в Северном районе Орла и в микрорайоне «Солнечном» Орловского района.

Служебное жилье получили сотрудники, прослужившие по 20 и более лет, а также молодые специалисты. Это участковые уполномоченные, следователи, оперуполномоченные, госавтоинспекторы и представители других подразделений.

Во временное пользование полицейским предоставили 18 однокомнатных, четыре двухкомнатные и четыре трехкомнатные квартиры.

- Сегодня вы приобрели очаг. Пусть в ваших домах и семьях царят счастье и благополучие. Успехов в службе, добра и здоровья, - обратился к будущим новоселам генерал-майор полиции Юрий Савенков, начальник УМВД Орловской области.

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