В Орловской области хотят ужесточить правила работы «наливаек» в жилых домах. Фото: пресс-служба облсовета

2 апреля в Администрации Орловской области прошло рабочее совещание о ситуации с «наливайками» в жилых домах. На повестке дня предложение губернатора избавиться от мелких алко-маркетов. Андрей Клычков выступил с инициативой ввести ограничения на площадь зала обслуживания в питейных заведениях с 50 кв. метров до 100 кв. метров.

Если поправки в действующий региональный закон примут, то в Орловской области 42 объекта общественного питания (18%), имеющих лицензии на продажу алкоголя, перестанут соответствовать лицензионным требованиям и будут вынуждены закрыться. Об этом на совещании сообщил начальник отдела лицензионной деятельности Департамента промышленности и торговли Святослав Когут.

Предложение губернатора вызвала бурное обсуждение. Многие депутаты вступились за общепит.

- Прежде, чем принимать решение о поправках в закон, следует тщательнее проанализировать ситуацию. Следует не только знать количество поступивших жалоб от жителей, но и разобраться в их причинах, дифференцировано подходя к каждому случаю. И попросил Правительство подготовить соответствующую статистику, - заявил Сергей Потемкин, председатель профильного комитата Орловского облсовета.

Таким образом, вопрос с «наливайками» остается открытым.

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