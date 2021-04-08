В Орле пункты вакцинации от коронавируса планируют открыть в "Гринне" и "Европе"

Пункты вакцинации планируют открыть в торговых центрах. Фото: yandex.ru/maps

В Орле власти рассматривают возможность размещения пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах. В качестве площадок предлагаются "Гринн" и "Европа".

Тема поднималась на заседании регионального штаба по вакцинации в среду, 7 апреля, которое провела Валентина Нордстрем, первый зампред Правительства области.

- В ходе совещания шла речь об организации пунктов вакцинации на территории крупных торговых центров. В настоящее время прорабатывается вопрос об открытии таких пунктов в ТРК «ГРИНН» и в гипермаркете «Европа» на улице Московской. При этом Валентина Нордстрем сделала акцент на необходимости организации здесь информационно-просветительской работы, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Полностью завершили вакцинацию от коронавируса 28,6 тысяч орловцев, первой дозой двухкомпонентной вакцины привилось более 40 тысяч жителей региона.