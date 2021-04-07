В Орловской области реализация нацпроекта "Демография" обернулась уголовными делами

Еще 9 уголовных дел о мошенничестве по нацпроекту возбуждены в Орловской области Фото: Архив "КП"

В Орловской области еще одно уголовное дело возбуждено по итогам реализации национального проекта "Демография". На этот раз на чистую воду правоохранители вывели участников мошеннической схемы, реализуемой в Ливенском районе.

Как расходовались бюджетные деньги проверила прокуратура.

- По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы для организации уголовного преследования виновных должностных лиц, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В Ливенском районе был заключен договор между центром занятости, учебным центром «Квалификация», а также гражданами предпенсионного возраста. В рамках реализации национального проекта, а точнее его программы "Старшее поколение", люди должны были получить образование. Однако по факту ливенцы не учились, хотя документы, говорящие об обратном, были оформлены. Они оказались фиктивными. Федеральные деньги утекли.

Подобные факты "освоения" бюджетных денег вскрылись не только в Ливенском районе, проверка выявила мошеннические схемы в Должанском и Колпнянском районах при проверке исполнения контрактов, заключенных учебным центром «Квалификация». В общей сложности возбуждено 9 уголовных дел. Директора центра задержали.