Ремонт дворов в Орле уже идет на 17 площадках. Фото: пресс-служба администрации погода

1 апреля в Орле стартовал сезон ремонта дворов. За неделю подрядные организации «зашли» в 17 придомовых территорий. Всего же в 2021 году планируется привести в порядок 42 двора.

Во дворах, который попали в списки на благоустройство, уложат новый асфальт, установят скамейки, урны и уличные светильники.

В настоящее время продолжается ремонт и многострадального двора дома №54 по улице Металлургов. Напомним, эту территорию начали ремонтировать еще в середине 2020 года. Однако подрядчик не справился со своими обязанностями и теперь благоустройство завершает другая фирма. Земляные работы здесь планируют продолжить на следующей неделе.

- Мэр Юрий Парахин призвал жителей быть активнее, не бояться сообщать, если возникают проблемы с благоустройством двора: если подрядчик ушел с объекта, например, или выполняет работы не по проекту, - сообщает пресс-служба администрации Орла.