Дачные автобусы в Орле начнут ходить с 24 апреля

Дачников на их участки автобусы начнут возить с 24 апреля Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле с 24 апреля начнут ходить дачные автобусы. Возить дачников на участки общественный транспорт будет до конца октября.

В городе в 2021 году будет работать три дачных маршрута. Это № 20Д "Улица Комсонавтов - Карачевские дачи", №61 - "1-я Посадская - озеро Светлая жизнь", а также №65 "1-я Посадская - дачи поселка Гать". Вместимость каждого автобуса составит не меньше 35 мест, возить дачников они будут каждый день вплоть до 24 октября.

- С перевозчиками заключаются муниципальные контракты на право выполнения работ по обслуживанию вышеуказанных дачных маршрутов, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.