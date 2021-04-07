На бульваре Космонавтов в Северном районе Орла высадят аллею из 25 лип

На бульваре Космонавтов в Северном районе Орла появится липовая аллея Фото: Архив "КП"

12 апреля, в День космонавтики, в Северном районе Орла высадят липовую аллею. 25 молодых деревьев появятся на бульваре Космонавтов. Событие планируют приурочить к 60-ю годовщины первого полета человека в космос.

Напомним, официальное название бульвар получил только несколько лет назад, в 2019 году. Инициативу тогда проявили сами жители. На этот раз инициаторами создания аллеи стал Общероссийский народ фронт.

- В юбилейный день мы решили заложить аллею, которая сквозь годы будет нести память о важнейшем событии в нашей истории – о первом полете человека в космос, - рассказал Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области.

Начало акции в 15.30 часов дня.

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