Мэр Орла не оценил ремонт дороги, после которого появились ямы. Фото: пресс-служба администрации города

Ямочный ремонт дорог в Орле продолжает вызывать недовольство автомобилистов. Жители города активно обсуждают появление ям после ямочного ремонта. Накануне, 6 апреля, к обсуждению ситуации подключился и мэр Юрий Парахин.

Глава города не оценил ремонт дороги на Брестской улице. К работе подрядчика у него возникло много нареканий из-за качества швов, не соответствующих техническим требованиям. Придется переделывать заново.

Схожая ситуация и на Мостовой улице, где асфальт забыли очистить от пыли, положили неравномерно битум.

- Латки надо выдувать и вычищать до идеала. Видите, что вся эмульсия ушла вместе с колесами КАМАЗа? Я такую работу принимать не собираюсь, - заявил Юрий Парахин.

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