Космический мониторинг зафиксировал четыре термоточки в Орловской области. Фото: региональное ГУ МЧС России

Накануне, 6 апреля, в Орловской области с помощью космического мониторинга обнаружили шесть гектаров горящей сухой травы. Информация поступила из Национального ЦУКС. Термоточки зафиксировали в Орле, Новосильском, Колпнянском и Мценском районах.

Сотрудники пожарно-спасательных частей оперативно ликвидировали возгорания, однако угроза возникновения новых очагов сохраняется. Причина – активное сжигание сухой травы.

- За нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора, сухой травы, стерни и пожнивных остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан от 2 до 3 тысяч рублей, должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей и юридических лиц от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

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